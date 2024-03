Cachoeirense é destaque em evento nacional de comunicação política

O palestrante e estrategista de comunicação política, Tiago Turini, natural de Cachoeiro de Itapemirim, levará toda sua expertise ao Compol 2024. O evento é destaque no cenário nacional da comunicação política e institucional.

“Estou entusiasmado em fazer parte do Compol 2024 e compartilhar minha experiência com colegas e profissionais de todo o Brasil interessados em aprimorar suas habilidades de comunicação política e institucional”, disse Tiago Turini.

Outros experts do setor se reunirão nos dias 05 e 06 de abril para essa experiência única de aprendizado, colaboração e inspiração. O Compol 2024 acontece no Rio de Janeiro.

Assim, para mais informações e inscrições, visite o site oficial do evento em https://compolbrasil.com.br

O estrategista cachoeirense estará presente no Compol 2024 para compartilhar insights sobre estratégias de comunicação política e institucional.

O objetivo, portanto, é contribuir para enriquecer as discussões e promover o aprimoramento profissional dos participantes.

Mais sobre Turini

Graduado em Marketing e com um MBA pelo Instituto IDP de Marketing Político e Comunicação Governamental, Tiago Turini é reconhecido por suas contribuições significativas para o campo da comunicação política.

Entretanto, a sua participação em eventos de destaque, como o Intensivão de Marketing Político com outros grandes nomes, como Paulo Loiola e Lucas Pimenta, que participaram de campanhas presidenciais em 2022, voltado a assessores de políticos e secretários de comunicação institucionais, demonstra seu compromisso em compartilhar conhecimentos e melhores práticas com profissionais do setor.

Sobre o Compol

O Compol é um evento dedicado à comunicação política e institucional. Reúne profissionais, acadêmicos, políticos e líderes públicos para discutir as tendências, desafios e oportunidades no campo da comunicação governamental.

Contudo, o evento oferece uma plataforma única para compartilhar conhecimentos, experiências e melhores práticas, promovendo o desenvolvimento profissional e o diálogo construtivo no setor.