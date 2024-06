Fofura! Bebê nasce dentro da viatura da Polícia Militar no ES

Uma mulher acabou dando à luz a um bebê dentro de uma viatura da Polícia Militar, no bairro Parque Jacaraípe, na Serra, na manhã do último domingo (9).

Populares abordaram uma equipe da Polícia Militar, informando que uma gestante estava em trabalho de parto. A grávida já havia acionado uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o socorro ainda não havia chegado. Então, ela resolveu pedir auxílio aos policiais.

No entanto, foi aí que um dos militares, que é subtenente, prestou os primeiros atendimentos e o parto acabou acontecendo dentro da viatura. A criança nasceu com pouco mais de 3kg. Após o parto, os policiais levaram o bebê até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, para receber atendimentos médicos.

Esse foi o segundo parto de emergência realizado pelo subtenente que participou do nascimento do bebê. A primeira vez foi em dezembro de 2002.

Segundo a Polícia Militar, o militar estava em sua residência, quando foi acordado por gritos de socorro de uma gestante que estava sentindo dores na região da barriga. A mulher morava próximo da casa dele, no bairro Novo Horizonte, também na Serra.

De acordo com a ocorrência, a mulher precisava de ajuda urgente, pois entrou em trabalho de parto dentro de casa e não daria mais tempo de chegar até o hospital. Sendo assim, com a ajuda da esposa, o policial conseguiu realizar o parto da pequena Nicole.

