Foragida da Justiça é recapturada com drogas em Cachoeiro

Uma mulher, considerada foragida da justiça, foi recapturada dentro de uma residência no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde da quarta-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar, policiais militares receberam informações de que na rua Dom Pedro II, teria uma mulher com mandado de prisão em aberto. Além disso, a denúncia indicava que a casa onde ela morava era usada para armazenar drogas para o tráfico local.

No entanto, os policiais foram até o local e, quando entraram na residência, encontraram a suspeita na área de serviço. Aliás, na cozinha, os militares encontraram uma grande quantidade de maconha dentro de uma bolsa.

Além disso, a equipe realizou buscas na casa e encontraram 14 tabletes de maconha, uma porção maconha, 414 pedras de crack, uma balança, uma maquininha de cartão, um smartphone e R$ 5,75 reais. A foragida da justiça foi encaminhada para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

