‘Game of Thrones’: atriz temeu demissão após descobrir lesão cerebral

Emilia Clarke, conhecida por interpretar Daenerys Targaryen em Game of Thrones, revelou sentir medo de ser demitida da série da HBO por sofrer uma lesão cerebral durante as filmagens.

A atriz sofreu uma hemorragia subaracnóidea, causada pela ruptura de um aneurisma em 2011. Ela foi submetida a uma cirurgia endovascular de enrolamento e ficou temporariamente incapaz de dizer seu nome. Em 2013, Emilia Clarke foi submetida a outra operação por causa de um aneurisma.

Em entrevista ao The Big Issue, a atriz relembrou os momentos. “O primeiro medo que todos tivemos foi: Meu Deus, vou ser demitida? Vou ser demitida porque acham que não sou capaz de completar o trabalho?”, revelou.

No entanto, os procedimentos cirúrgicos aconteceram entre temporadas de Game Of Thrones, o que não afetou o trabalho da atriz.

“Quando você sofre uma lesão cerebral, porque isso altera seu senso de identidade em um nível tão dramático, todas as inseguranças que você sente ao entrar no local de trabalho quadruplicam da noite para o dia”, completou.

Estadao Conteudo

