Gincana arrecada mais de uma tonelada e meia de alimentos no Caparaó

Uma gincana missionaria, promovida pela Igreja Metodista, no distrito de Celina, em Alegre, na Região do Caparaó, promoveu nas últimas semanas o recolhimento de uma tonelada e meia de alimentos não perecíveis.

O Pr. Jeffersom Oliveira, responsável pela igreja, disse que o movimento surgiu em ação conjunta da Igreja juntamente com os jovens do movimento ARENA3.

Foto: Divulgação

Propósito de oração

“É um propósito nascido em um evento de oração cristã, que acontece todas as sextas-feiras no templo e que tem como definição, um lugar de encontro com o Pai, Filho e Espírito Santo”, ressalta o pastor.

Através do esforço coletivo e motivados pela boa ação, os integrantes conseguiram arrecadar 1,5 toneladas de alimentos. De antemão, para alcançar esse êxito, os envolvidos utilizaram as redes sociais, realizaram anúncios durante os cultos e mobilizaram os grupos de jovens e líderes. “Além disso, contamos com o apoio de empresários locais que também se sensibilizaram com a causa e contribuíram significativamente”, disse.

Segundo o pastor, esta campanha começou há alguns meses, quando os líderes Feilppe Boechat e Arthur Cairão mobilizaram a juventude por meio de uma gincana. Bem como, a ação visava arrecadar o máximo de alimentos que resultaria em um grupo vencedor.

“A Igreja Metodista sempre foi conduzida a zelar pela comunidade através da ação social. Quando percebemos o aumento das necessidades na nossa comunidade e das famílias carentes que precisam de todo cuidado, decidimos que era nossa responsabilidade ajudar de alguma forma. A ideia foi de uma arrecadação de alimentos para suprirmos além da oração e conforto espiritual, mas também um cuidado material”, destaca o líder religioso.

Sob o mesmo ponto de vista, os alimentos serão distribuídos para diversas famílias carentes da comunidade de Celina e região. Assim, outra parte, irá para uma ação missionária da igreja, denominada “Passa à Macedônia” que acontecerá em julho na cidade de São José de Calçado.

Foto: Divulgação

O que é Arena3?

Em suma, o ARENA3 é um movimento cujo objetivo é ressocializar a juventude, a família e comunidade, dando apoio espiritual, um sentimento de pertencimento, desenvolvimento de caráter emocional e social, ensinando a guardados os verdadeiros princípios e valores cristãos.

O próximo evento do ARENA3 acontecerá no dia 21 de setembro de 2024, em Celina, na praça em frente à Igreja Metodista, às 19 horas, e contará com a presença do cantor Adlin Rodrigues.

Foto: Divulgação