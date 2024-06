Tecnologia para salvar vítimas de paradas cardiorrespiratórias

Nesta quinta-feira (13), a Secretaria Executiva de Saúde (SESA) de Alegre promove o evento “Tecnologia que Salva Vidas: A importância da Tecnologia na Saúde”. O encontro apresentará uma inovação tecnológica que aprimora a qualidade do atendimento e se traduz em vidas salvas.

O evento acontecerá das 18h30 às 21h, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Alegre. Além de palestras, o evento terá a apresentação do moderno Sistema de Compressão Torácica e sua utilidade e eficácia em casos de paradas cardiorrespiratórias.

Bem como, pacientes adultos em situação de parada cardíaca aguda, o que significa perda da respiração voluntária, dos batimentos cardíacos e da consciência, precisam passar pelo procedimento conhecido como Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), geralmente realizado manualmente pelos profissionais.

A enfermeira e coordenadora do colegiado de Enfermagem da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre (Fafia), Barbara Mendes Vial, explica que o aparelho adquirido pela Secretaria Executiva de Saúde (SESA) tem o benefício de ser ajustável ao tórax do paciente e é capaz de realizar a manobra RCP de maneira automática, ritmada e ininterrupta.

“Eles são projetados para conseguir o retorno da circulação espontânea (ROSC), assim como a RCP manual. No entanto, enquanto a RCP manual está sujeita a erro humano e fadiga, a RCP mecânica pode fornecer RCP consistente e de alta qualidade de maneira contínua”, explicou a especialista.

Além disso, o risco de fraturas das costelas e outras lesões é quase anulado, durante o procedimento mecânico.

“Os dispositivos de RCP mecânica estão cada vez mais sendo usados em conjunto com a RCP manual. As equipes de emergência pré-hospitalar acham essa tecnologia extremamente útil, uma vez que as compressões torácicas tratarem outros aspectos da condição do paciente,” pontuou.

Tecnologia, conhecimento e capacitação

O secretário Executivo de Saúde, Emerson “Mosca” Gomes Alves, disse que os servidores passarão por capacitação na sexta-feira (14). O aparelho deve estar disponível para a rede municipal a partir da próxima semana.

Ele esclarece que a ideia do evento é promover o conhecimento sobre as tecnologias inovadoras que podem salvar vidas. Da mesma forma, facilitar a interação entre profissionais de saúde, estudantes e empresas desenvolvedoras de tecnologias médicas.

“É uma oportunidade incrível para conhecer as inovações tecnológicas na área da saúde que estão transformando o atendimento e salvando vidas. Não perca essa oportunidade de ficar por dentro das novidades e melhorias na área da saúde. Sua presença é muito importante”, convidou o secretário.

Mais inovações na Saúde com o Escritório de Dados

Na última terça-feira (4), aconteceu a Primeira Reunião de Alinhamento do Escritório de Dados com foco na Saúde. Segundo o prefeito Nirrô Emerick, este projeto inovador tem como objetivo desenvolver soluções inteligentes para otimizar o atendimento ao público. Assim, como consequência, melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população de Alegre.

“A importância dessa iniciativa não pode ser subestimada, pois representa um avanço significativo na maneira como gerimos e prestamos serviços de saúde, tornando-os mais eficientes e acessíveis para todos”, afirmou o prefeito.

Além disso, o projeto, iniciado no último mês, tem como meta a entrega do primeiro painel de informações na área da saúde nos próximos três meses.

“Este painel será uma ferramenta efetiva para a tomada de decisões estratégicas, proporcionando dados precisos e atualizados que irão facilitar a gestão e o planejamento de ações de saúde em nossa cidade”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Alegre