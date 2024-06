Grupo Folha do Caparaó: 20 anos integrando o Sul do Espírito Santo

Esta terça-feira, 3 de junho, marca as comemorações dos 20 anos do Grupo Folha do Caparaó (GFC). Ao longo de sua existência, o grupo cumpriu e segue cumprindo seu objetivo de integrar os municípios do Sul do Espírito Santo, levando desenvolvimento e informação para toda a região.

O Grupo Folha do Caparaó reúne marcas, como: o portal AQUINOTICIAS.COM, o principal canal de comunicação do Sul do Estado; Festival de Inverno de Guaçuí; Prêmio Marcas Líderes; Penha Roots; Sustentabilidade Capixaba; Sustentabilidade Brasil, Revelar Cachoeiro de Itapemirim; Instituto Solução de Pesquisa e Estatística; e GFC Eventos.

Comandando pelo empresário Elias Carvalho Soares, o Grupo Folha do Caparaó reúne uma equipe de profissionais, que trabalha para levar o melhor para o Sul do Espírito Santo e mostrar o que há de melhor na região.

Parabéns, Grupo Folha do Caparaó!

Pammela Volpato – Jornalista

Tenho muito orgulho em poder fazer parte da história do Grupo Folha do Caparaó.

É uma alegria dividir a redação com uma equipe comprometida e determinada em entregar o melhor conteúdo, com agilidade e credibilidade. Um grupo que caminha de mãos dadas e se apoia.

Elias é um gestor competente e de alma vibrante. Sempre querendo e buscando o melhor, sempre incentivando sua equipe a se reinventar e vencer os obstáculos diários.

Parabéns e obrigada por ser uma inspiração para sua equipe. Que venham mais 20 anos de sucesso.

Jonathan Gonçalves – Auxiliar de Redação

O Aqui Notícias me deu a oportunidade de estagiar em 2023. De lá para cá, vivenciei muitas experiências dentro do jornal. Entrei com um certo receio de não ser bom o suficiente, visto que estava começando. Porém, sempre fui incentivado e apoiado por todos, sem exceção. O que era de se esperar, vindo do maior portal de notícias do Sul do Espírito Santo.

Profissionalismo e dedicação seriam as palavras perfeitas para definir o Aqui Notícias, todos os funcionários dão o máximo de si no que fazem, sempre empenhados em levar a informação mais limpa, o mais rápido possível aos leitores.

Sou muito grato pela oportunidade de trabalhar no portal. O aprendizado que recebo todos os dias, com certeza, será algo que levarei para sempre. Junto com toda equipe, minha meta é tornar o grupo cada vez maior. Sempre mostrando dedicação, assim como todos os outros funcionários. Uma equipe unida é uma equipe forte e, o Aqui Notícias é sinônimo de união!

Diórgenes Ribeiro – Jornalista

Um dos motivos que me fizeram aguçar para o jornalismo foi ler semanalmente as edições do jornal Folha do Caparaó. Por isso, quero parabenizar o Elias Carvalho, pela proeza e coragem de manter esse veículo de comunicação.

Fazer parte de um jornal que é considerado um dos maiores veículos de informação do Espírito Santo é uma honra.

Parabéns AQUINOTICIAS.COM pelos 20 anos de representatividade!

Giovana Antunes – Auxiliar Administrativo

É uma honra fazer parte do Grupo Folha do Caparaó que celebra seus 20 anos! Estou há quase 6 anos na empresa e vejo uma evolução constante deste então.

Não celebramos somente os anos que se passaram, mas também os desafios superados, as conquistas alcançadas com muito esforço e determinação, e a filosofia de trabalho que vale mais do que qualquer coisa.

Parabéns ao nosso diretor Elias, que luta bravamente para que o Aqui Notícias seja melhor a cada dia, e parabéns a todas as pessoas que fazem parte desta jornada de grandes recordações!

Sandro Peixoto – Serviços Gerais

Gostaria, de antemão, agradecer ao Elias de Carvalho pela oportunidade de integrar este grupo, que evolui constantemente em excelência na entrega de seus trabalhos.

Embora meu período de experiência seja recente, gosto de ressaltar o ambiente extraordinário que temos com toda a equipe. É um verdadeiro ambiente familiar, onde todos somos tratados como iguais, independentemente da função de cada um.

O leque de conhecimento e as oportunidades de crescimento dentro da empresa são diários, proporcionando a todos os funcionários uma capacitação contínua que agrega valor ao nosso desenvolvimento profissional!

Nosso conceito é sempre entregar o melhor em todos os eventos e, para que isso aconteça, sempre nos dedicamos ao máximo e isso tem contribuído para que todos trabalhos que desempenhamos sejam reconhecidos por todos.

Gian Zampires Mariano – Vendedor

Difícil falar sobre essa empresa. Faço parte da família a pouco tempo.

Falo família, pois desde que cheguei, me abraçaram como uma.

Hoje, sou grato a todos pelo carinho e o companheirismo, a dedicação e o esforço e sono espelho de como vocês nos trata.

Parabéns Folha do Caparaó pelos seus 20 anos!

Maurício Carvalho Antunes de Siqueira – Serviços Gerais

Parabéns à empresa, aos colaboradores que fazem parte dela! Fico muito feliz pelo Elias ter me acolhido em uma empresa tão importante. Estou a pouco tempo, mas já me sinto parte da equipe desde o primeiro dia.

O empenho de todos tornou possível o seu sucesso e a concretização de 20 anos de trabalho e dedicação.

Que depois deste venham mais e mais anos, sempre com muito sucesso, com energias renovadas e novos projetos!

Yago Cindra – Jurídico

Ser um membro da equipe do Grupo Folha do Caparaó (GFC) – Aqui Notícias é uma realização pessoal e profissional gigantesca, pois é um grupo que pensa com ousadia e seriedade em seus projetos e é comprometido em levar qualidade, tanto em suas informações, quanto em seus eventos.

Ter Elias como nosso mentor é a certeza que teremos nossa criatividade e voz valorizadas, fortalecendo o ânimo comum de tornar este grupo cada vez maior, levando ainda mais nosso trabalho para toda nossa região.

Flávio Cirilo – Jornalista

Parabéns ao Grupo Folha do Caparaó e, em especial, ao Elias Carvalho, grande líder, visionário, que sabe como transformar sonhos em realidade. Quando falo sonho, não me refiro apenas ao Aqui Notícias, que acredito que seja a sua maior conquista, mas falo de todos os grandes eventos que hoje são marcas consolidadas no Espírito Santo como, por exemplo, o Sustentabilidade Capixaba, que virou Sustentabilidade Brasil, Penha Roots e o Festival de Inverno de Guaçuí.

Sou grato pela oportunidade de fazer parte desse grupo. Muito obrigado, de coração, por me permitirem fazer parte dessa história. Por fazer parte dessa realidade, desse projeto que nos motiva todos os dias a crescer e a se desenvolver.

Obrigado a Brunella por ter visto minha mensagem do WhatsApp e ter encaminhado para a Alissandra. Obrigado a Alissandra por ter ouvido a Brunella e ter convidado um desconhecido baiano para uma entrevista. Obrigado ao Luan por ter comprado a ideia de ter um desconhecido na equipe. Obrigado ao Elias por ter confiado na Alissandra e no Luan e ter autorizado a minha contratação.

Obrigado a Giovana, ao Edielson, ao Dr. Yago, a Pammela, ao Enrique, ao Jhonatan, ao Andrei, ao Diórgenes, a Larissa e a todos que me acolheram e acolhem diariamente.

Que Deus dê muitos anos de vida e saúde a você Elias, pois hoje o seu sonho é realidade e é responsável por fazer muita gente feliz. Um abraço e só vai, porque o mundo é seu.

Andrei Soares – Auxiliar de Redação

Trabalhar no Aqui Notícias é uma experiência incrível. Desde que entrei no primeiro dia como estagiário em jornalismo, aprendi bastante coisa e fiz novas amizades. Aprendi como é fazer o jornalismo de verdade. Apurar, escrever, dar voz a sociedade é a verdadeira essência do jornalismo.

Tenho muito orgulho de fazer parte do maior veículo de comunicação do Sul do Espírito Santo. Conheci o Aqui Notícias por indicação. Não sabia que existia a redação do jornal em Cachoeiro, e depois que eu descobri, me aprofundei nas notícias do site e acabei me apaixonando ainda mais pelo jornalismo, pois o jornal continua sendo minha inspiração.

Antes eu era somente leitor do site, hoje eu sou leitor e funcionário do maior veículo de comunicação do Sul do Espírito Santo.

Agradeço a empresa, mas em especial, ao Elias Carvalho, por ter me dado a oportunidade de viver na realidade um dos meus maiores sonhos. Fazer jornalismo é muito bom, mas no portal AQUINOTICIAS.COM é melhor ainda!

Alissandra Mendes – Editora

Acompanhar o crescimento e evolução do Grupo Folha do Caparaó é motivo de orgulho em minha vida profissional. Tenho pouco mais de 10 anos de empresa e nesse tempo tive a oportunidade de aprender e crescer junto com a empresa.

O Elias é uma daquelas pessoas que nos ensina todos os dias: é visionário, um bom líder, empresário preocupado com o desenvolvimento da região e da sua empresa, e faz questão de participar do dia a dia do jornal e dos colaboradores.

O Grupo Folha do Caparaó é exatamente o Elias: dinâmico, ágil e em constante processo de evolução. Nesses anos, a empresa cresceu, ganhou novas marcas e segue evoluindo, sempre na busca promover não só o Caparaó, como todo o Espírito Santo.

É uma honra liderar um time de profissionais que acredita no potencial da empresa e no sonho do Elias. Minha história passa pelo GFC e contribui diariamente pelo meu crescimento profissional.

Só tenho que agradecer pela confiança e desejar que venham muitos 20 anos pela frente, e que a empresa siga firme em seu propósito com o nosso Estado.

Brunella Dussoni – Vendedora

O jornal Aqui Noticias é uma grande família, com pessoas que prezam o respeito, o comprometimento, além do trabalho em equipe. Fazemos juntos e colhemos os resultados juntos.

O jornal veio na minha vida como um folego, uma oportunidade de recomeçar. Quem conhece minha história sabe o quanto o jornal foi importante na minha caminhada profissional e pessoal.

Trabalhar aqui é um processo de aprendizagem, de construção, de transformação e determinação. Só tenho a agradecer ao jornal por te me proporcionado inúmeras oportunidades de crescimento.

Parabéns à empresa por 20 anos de comprometimento, dedicação e sucesso. É uma honra fazer parte desse time. Que venham mais 20 anos de realizações e prosperidade!

Luan Ola – Diretor Comercial

Celebrar os 20 anos de história do AQUINOTICIAS.COM é uma grande alegria! Desde o início dessa jornada, tenho testemunhado o crescimento e impacto no sul capixaba. Nosso compromisso sempre foi ser uma ponte de informação e integração, conectando pessoas e promovendo debates relevantes.

Ao longo dos anos, enfrentamos desafios, mas também conquistamos a confiança do público, nos tornando uma referência essencial para o desenvolvimento social, econômico e cultural da região.

Hoje, ao olharmos para o futuro, temos a certeza de que estamos apenas começando. Muitas novidades estão por vir, com inovações que vão transformar ainda mais o nosso jornalismo.

A tecnologia e as novas mídias abriram portas que estamos prontos para explorar, sempre com o compromisso de servir leva o melhor conteúdo.

O AQUINOTICIAS.COM seguirá firme em sua missão de informar, integrar e inspirar, com a visão de um futuro ainda mais promissor para o sul capixaba.

Melissa Boechat – Assistente Comercial

Mesmo estando há pouco tempo no AQUINOTICIAS.COM, sinto o impacto profundo e a importância que este portal tem para mim e para todo o Sul do Estado.

Desde que cheguei, percebo o compromisso com a verdade, a integridade e a qualidade da informação. É inspirador ver como, em 20 anos, o AQUINOTICIAS.COM se tornou uma referência indispensável para a comunidade.

Agradeço aos colaboradores e a diretoria por acreditarem em mim e por me permitirem fazer parte dessa empresa que hoje tenho como família, tenho aprendido muito e me sinto privilegiada por contribuir com um projeto que impacta positivamente tantas vidas.

Enrique Moté – Editor de vídeos

Sou muito grato por estar no AQUINOTICIAS.COM. Quando entrei, comecei como gestor de redes sociais. Porém, com o passar do tempo, foi me dada a oportunidade de aperfeiçoar minhas habilidades como editor de vídeos.

Agradeço por fazer parte do processo de implementação de novos formatos e novas tecnologias na empresa. A evolução e o desafio são muito presentes, o que me deixa extremamente feliz, principalmente, por ter o privilégio de estar envolvido neste processo.

Larissa Chaves – Jornalista

O Aqui Notícias já era, há alguns anos, uma das minhas fontes principais de informação. Consumia bastante as notícias e também via as pessoas da região sul do estado se informarem através do mesmo jornal.

Hoje tenho o privilégio de fazer parte da equipe de jornalismo e ver de perto o quanto essa marca realiza um trabalho sério, de dedicação e de representação do Sul do Espírito Santo, principalmente.

Parabenizo a todos que fizeram esses 20 anos de trabalho e tornaram o Aqui Notícias uma referência no meio da comunicação capixaba.

Edielson Rodrigues – Gerente Administrativo e Jurídico

Me sinto honrado por fazer parte do Grupo Folha do Caparaó, um grupo que leva informações e cultura a população.

O Aqui Notícias é, hoje, o principal portal de notícias do Sul do Estado, por ter uma equipe unida e comprometida com o bom jornalismo. Além disso, os eventos promovidos pelo GFC Eventos trazem o desenvolvimento da cultura e do turismo na nossa região.

Parabéns Elias Carvalho e a todos que fazem parte desse momento histórico!