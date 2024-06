Homem com mandado de prisão em aberto é preso em Muqui

Um homem com mandado de prisão em aberto foi detido no município de Muqui, no Sul do Estado, neste sábado (8).

Segundo informações da Polícia Militar, o acusado tem diversos boletins de ocorrências em aberto. Além disso, possui um histórico violento na comunidade.

Após a prisão, o acusado foi encaminhado para 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, ficando à disposição da autoridade policial.