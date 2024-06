Polícia Civil recupera motocicleta furtada no Caparaó

Investigações realizadas pela Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire resultaram na recuperação de uma motocicleta CG 150 FAN, que havia sido furtada no dia 3 de maio, no município de Muniz Freire, na região do Caparaó. Dois indivíduos, de 19 e 31 anos, já foram identificados e indiciados pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

Um homem de 47 anos procurou a delegacia para informar que a motocicleta dele havia sido furtada em via pública, no Centro da cidade de Muniz Freire. A vítima forneceu vídeos das câmeras de videomonitoramento para auxiliar na identificação.

No curso das investigações, um suspeito foi reconhecido nas imagens e localizado após diligências nas proximidades do bairro Parque das Palmeiras. Ele confessou ter subtraído a motocicleta e confirmou a participação de outros dois envolvidos. Em diligências adicionais no bairro Parque das Palmeiras, o segundo envolvido também foi localizado.

Segundo o delegado Hélio Flávio Martins, titular da Delegacia de Muniz Freire, possivelmente a motocicleta seria utilizada para o transporte de entorpecentes, bem como para a prática de outros crimes relacionados ao tráfico de drogas, inclusive porque foram removidas carenagens do veículo, também para a venda a terceiros.

“Um dos suspeitos inclusive confessou que recebeu o montante de R$ 100,00 para auxiliar na subtração da motocicleta, dinheiro esse que seria utilizado para a compra de entorpecente (crack)”, disse o delegado Hélio Flávio Martins.

Os suspeitos foram indiciados pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, mediante a incidência da causa de aumento de pena em razão de ter sido o crime praticado por ocasião do período noturno. As investigações prosseguem para a identificação do terceiro envolvido.

Fonte: Polícia Civil