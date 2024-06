Homem é eletrocutado enquanto pintava igreja em Cachoeiro

Um homem foi eletrocutado enquanto fazia o trabalho de pintura em uma igreja no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro, na manhã desta quarta-feira (19).

Segundo informações de testemunhas, o homem estava pintando a lateral da Igreja Católica – Santa Rita de Cássia, na rua Manoel Domingues, quando o rolo de pintura encostou no cabo de média tensão de um poste. Assim, o pintor acabou recebendo um choque elétrico.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pois estaria tendo dificuldades em fazer o resgate da vítima. Os socorristas estariam “improvisando o socorro”, por falta de recursos.

De acordo com familiares, o homem sofreu muitas queimaduras nas pernas, braços e também, na região da barriga. Ele foi socorrido consciente para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, onde recebe os cuidados médicos no pronto-socorro.

