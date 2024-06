Batida entre motos deixa motociclistas feridos em Cachoeiro

Dois motociclistas ficaram feridos em um acidente entre um carro e duas motos, no bairro Rui Pinto Bandeira, em Cachoeiro, na noite da última terça-feira (18).

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro relatou que estava dentro do veículo celta, de cor branco, estacionado na avenida Ricardo Barbieri, quando foi atingido por duas motos.

Segundo a testemunha, a vítima K. F. R pilotava a moto XRE 300 em alta velocidade e fazia malabrismo sobre uma roda, quando perdeu o controle da direção e bateu na moto de J. que seguia na pista contrária. Após a batida, as duas vítimas caíram no chão. K. sofreu escoriações nas pernas, nos braços e sentia fortes dores nas costas, enquanto J. teve ferimentos no tornozelo direito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve no local e as vítimas foram socorridas para a Santa Casa de Misericórdia do município. A moto CG fan e o veículo celta, de cor branco, foram liberados, pois não possuíam restrições ao Detran|ES.

Além disso, os militares informaram que a moto XRE 300 não se encontrava mais no local do acidente. Porém, foram tomadas as medidas ao veículo e condutor, por estar com licenciamento vencido e sem CNH, permitir posse e condução a pessoa sem habilitação e conduzir a moto fazendo malabarismo em uma roda.