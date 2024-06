Homem é espancado após confusão por causa de passarinho no ES

Um homem, de 38 anos, foi socorrido após ser espancado durante uma confusão por causa de passarinho no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, na tarde do último domingo (9).

De acordo com a Polícia Militar, enquanto a vítima era atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ela contou aos militares que foi questionada e acusada de soltar um passarinho da gaiola de um vizinho.

Ainda, segundo a vítima, o vizinho pegou um pedaço de madeira e foi em sua direção fazendo acusações referentes ao passarinho que tinha sido solto. Em seguida, a vítima foi agredida com pauladas. O agressor fugiu do local e, até o momento, não foi localizado.

Após receber os primeiros atendimentos do Samu, a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). O estado de saúde dela não foi informado.

Leia também: Suspeito de venda ilegal de armas é preso em Venda Nova do Imigrante

A Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.