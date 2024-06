Homem morre após cair de bicicleta em Jerônimo Monteiro

Um homem identificado como Jaílson Domingos de Ataídes, de 49 anos, morreu após cair de bicicleta em Jerônimo Monteiro. O acidente aconteceu na noite da última terça-feira (25).

Segundo a Polícia Militar, populares relataram que um homem havia caído na avenida Dr. José Farah, em frente a uma loja de material de construção. Quando os militares chegaram no local, a vítima já estava sendo atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Contudo, os socorristas informaram aos policiais que a vítima sofreu uma queda de bicicleta, de uma altura de aproximadamente de 2,50 mts. Na queda, Jaílson sofreu afundamento de face e morreu no local.

A perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

