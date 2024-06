PM apreende menores suspeitos de tentarem roubar motorista de app no ES

Na noite da última segunda-feira (24), uma ação dos militares do 6º Batalhão impediu um roubo a um motorista de aplicativo no bairro Bicanga, na Serra. Dois adolescentes foram apreendidos com um simulacro de arma de fogo.

A Polícia Militar informou que os militares da Força Tática (K9), viram quando dois homens, em um veículo de aplicativo Ônix, de cor preta, tentaram se esconder ao avistarem a equipe policial.

Imediatamente, os policiais deram ordem de parada. Neste momento, dois suspeitos menores de idade tentaram fugir, mas logo foram abordados. Com eles, os militares encontraram um simulacro de revólver, que seria usado para roubar o motorista de aplicativo.

Leia também: Suspeito de furtar objetos de propriedade rural é detido em Atílio Vivácqua

Os menores apreendidos e os materiais foram encaminhados para a 3ª Delegacia Regional da Serra, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.