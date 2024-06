Iconha: administração municipal muda horário de funcionamento; entenda

Segundo a Prefeitura de Iconha, alguns departamentos e setores da Prefeitura Municipal de Iconha sofreram algumas alterações.

“Em atenção ao comunicado da EDP, o qual informa a falta de energia em alguns departamentos e setores da Prefeitura Municipal de Iconha no dia 03 de junho de 2024, informamos que haverá expediente diferenciado, de 07h às 09h30”, diz a a publicação.

Confira os locais com expediente diferenciado:

