Inscrições para processo seletivo em Presidente Kennedy só até sexta (7)

A Prefeitura municipal de Presidente Kennedy está com inscrições abertas para um novo Processo Seletivo. Mas atenção! As inscrições terminam nesta sexta-feira (07). O processo é destinado à contratação de profissionais de diferentes áreas, em caráter temporário.

De acordo com o edital, há oportunidades em cadastro reserva para os cargos das respectivas escolaridades:

Aos profissionais efetivados, a remuneração varia de salário mínimo vigente até R$ 4.388,18 e demais valores especificados no edital, referente a jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os interessados devem se inscrever no período de 3 a 7 de junho de 2024, exclusivamente de forma presencial, no Departamento de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Átila Vivácqua, nº 140, Centro, das 8h às 16h.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados por meio de análise de títulos e experiência profissional.

Este Processo Seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme publicado no edital, disponível em nosso site para consulta.

