Irupi participa da etapa final do “Prêmio Prefeitura Empreendedora”

Na noite da última terça-feira (11), Brasília foi palco da premiação da XII edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. Entre 240 projetos finalistas, nove municípios capixabas brilharam na etapa nacional. Na Região do Caparaó capixaba, o destaque foi para o município de Irupi.

Todavia o evento destacou iniciativas municipais exemplares que promovem o desenvolvimento econômico local e fortalecem o espírito empreendedor.

Leia Também: Processo seletivo no Caparaó com remuneração de R$ 12,6 mil

Igualmente, representada pelo prefeito Edmilson Meireles e pelo secretário de Administração e Planejamento, João Pedro Schuab, Irupi participou da premiação nacional do Prefeitura Empreendedora após ter sido campeã estadual na categoria “Simplificação & Fomento ao Empreendedorismo”. Logo, o reconhecimento veio pelo Projeto Irupi Digital, que se destacou por suas práticas inovadoras e eficazes.

Inovação e agilidade no serviço público

O prefeito Edmilson Meireles (MDB), disse que a premiação “Prefeitura Empreendedora” mostra o compromisso da atual gestão com a inovação e agilidade da Prefeitura.

“Fiquei muito feliz pelo Prêmio Prefeitura Empreendedora. Ver Irupi estar como primeiro lugar do Estado na Categoria “Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo” demonstra nosso compromisso com a inovação e agilidade da Prefeitura. Quero agradecer a todos os funcionários que sempre trabalham com muita garra e determinação”, disse o prefeito.

Nesse ínterim, Edmilson ainda frisou que o município de Irupi está no rumo certo de progresso e desenvolvimento. “Investimos em mão de obra capacitada e na digitalização, para que os cidadãos de Irupi possam desfrutar de um poder público ágil e com serviços públicos de qualidade”, destacou.

Irupi digital

Bem como, João Pedro Schuab Stangari Silva, secretário de Administração de Irupi, ressaltou a importância de o município ser o único da região do Caparaó presente na final da premiação do “Prefeitura Empreendedora” .

“É com grande alegria que recebemos o prêmio estadual pelo Projeto Irupi Digital da Prefeitura de Irupi e concorremos ao prêmio nacional como finalistas. Representar o Caparaó Capixaba a nível nacional e ver o município concorrer com grandes cidades como Recife, Porto Alegre e Osasco, e saber que estamos fazendo uma gestão que é voltada para a simplificação dos processos públicos e o fomento ao empreendedorismo nos faz perceber que estamos no rumo certo”, disse o secretário.

Nesse sentido, João Pedro destaca que o projeto foi um feito inédito para o município, que hoje economiza mais de 10 mil reais por mês e mais de 325 mil impressões desde o início da implantação.

“Irupi hoje comemora que está em uma era digital, sem papel, e com oportunidades para que todos possam desenvolver os seus negócios com menos burocracia e mais incentivo por parte do poder público.Agradeço a todos os servidores do município que se empenharam a fazer o projeto dar certo e ser o sucesso que se tornou”, frisou o secretário de Administração.

Momento de celebração

A cerimônia foi um momento de celebração não apenas para Irupi, mas para todas as equipes municipais e seus líderes, que dedicam grande esforço na busca por soluções criativas para os desafios enfrentados pela comunidade.

Pedro Rigo, superintendente do Sebrae no Espírito Santo, esteve presente no evento. Os prefeitos e equipes de Irupi, Marilândia, Rio Novo do Sul, Presidente Kennedy, Anchieta, Montanha, Alto Rio Novo, Santa Maria de Jetibá e Cariacica.