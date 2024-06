Jovem morre após realizar ‘malabarismo’ com moto em Cachoeiro

Um jovem, de 18 anos, morreu após realizar ‘malabarismo’ em um evento na pista de arrancada na localidade de Timbó, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente ocorreu na noite do último sábado (8).

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que o jovem, identificado como Kauan da Silva Corrêa, de 18 anos, estava fazendo manobras e equilibrando a moto em apenas uma roda. Ainda, segundo as testemunhas, a vítima não estava de capacete e, em um determinado momento, desequilibrou e acabou caindo na pista.

Na queda, um outro motociclista, que seguia atrás, não viu a vítima e acabou atropelando Kauan, que foi atingido na cabeça, sofrendo traumas severos.

Pessoas que estavam no local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Porém, quando a equipe chegou ao local, a vítima já estava em óbito. O condutor e a outra moto envolvida no acidente não foi localizado pelos militares.

A moto não era da vítima

Em conversa com os policiais, o dono da moto que a vítima pilotava informou que Kauan tinha pedido o veículo emprestado para realizar manobras. No entanto, ele recusou o pedido. O dono contou ainda que esqueceu a chave na ignição do veículo, num momento de descuido., Foi quando Kauan pegou a moto e saiu pilotando.

Os militares conduziram o dono da moto a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por ter permitido/confiado a direção do veículo a pessoa não habilitada.

A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada na noite do último sábado (8), por volta de 18h15, para uma ocorrência de tombamento com vítima fatal. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML), para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.