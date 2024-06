Kennedy: projeto reduz danos causados por enxurradas em propriedades rurais

Minimizar os impactos provocados por enxurradas em propriedades rurais. Esse é o objetivo do projeto Barraginhas e Curvas de Nível da Prefeitura de Presidente Kennedy.

Além disso, a medida permite o armazenamento de água e abastecimento de cursos hídricos e mananciais.

Os produtores interessados devem protocolar, no Protocolo Geral da prefeitura, o requerimento para participar do projeto, juntamente com a escritura/recibo da propriedade rural, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e um documento pessoal com foto.

De acordo com a administração municipal, uma equipe especializada da Secretaria Municipal de Meio Ambiente fará uma vistoria técnica e verificará a possibilidade da aplicação do projeto em cada propriedade solicitante.