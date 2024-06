Leonardo comemora ter Marquezine na família: “Presente de Deus”

No último mês, internautas suspeitam do relacionamento entre João Guilherme e Bruna Marquezine. Entretanto, Leonardo, pai do influenciador digital, revelou que os dois estão juntos.

Em entrevista ao Balanço Geral, ele disse que a atriz está “aprovadíssima”. “Estou achando ótimo, nem sonhava em conhecer pessoalmente a Bruna Marquezine, agora ela é minha nora. Isso é um presente de Deus”, declarou.

Apesar de aprovar o namoro entre os dois, o cantor ainda não conheceu a nora pessoalmente. “Eu tive o prazer de encontrar a Bruna quando ela tinha 8 anos de idade”, disse. Na ocasião, ele foi ao Rio de Janeiro para realizar um show.

João Guilherme e Bruna Marquezine foram vistos juntos no desfile de estreia da Mondepars, marca de roupas de Sasha Meneghel, e no Aeroporto Santos Dumont, mas ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

Estadao Conteudo