Longevidade: descubra o segredo do idoso do Caparaó de 100 anos

Nelson Ramos, conhecido como “Nelson Brisa”, conta o segredo de sua longevidade. Morador da localidade de Fazenda Cachoeiro Alegre, em Dores do Rio Preto, município localizado no Caparaó capixaba.

Nelson é casado há 76 anos com Terezinha Maria da Silva, 94 anos, e teve 11 filhos. Do matrimônio dos filhos, nasceram 27 netos, 28 bisnetos e 4 tataranetos.

Na comemoração realizada no último sábado (1º), o aniversariante rezou, comeu, tirou fotos com todos os convidados e soprou as velinhas de 100 anos de vida.

Conhecido na região por sua fé, caráter, humildade, sabedoria e generosidade, Sr. Nelson atribui sua longevidade à sua boa alimentação, à forma simples de viver. Além disso, sempre estar rodeado de pessoas especiais e, o principal, buscando sempre ser feliz.

Assim, segundo sua filha Luciene Aparecida Nascimento Pereira, o pai busca fazer tarefas domésticas diárias para se exercitar. Nelson também é um frequentador assíduo da Igreja.

Além disso, para comemorar os 100 anos do idoso, realizaram uma Celebração Eucarística na comunidade São Francisco de Assis. A comunidade pertence a Paróquia Nossa Senhora das Dores. Nesse sentido, a celebração foi para convidados e membros da família e presidida pelo pároco, padre Wosley Guimarães Pansini.