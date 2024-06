“Lorena é a pré-candidata do governador Casagrande”, afirma presidente do PSB

O presidente estadual do PSB no Espírito Santo, Alberto Gavinni, destacou que a Lorena Vasques não está sozinha e chega para a disputa da Prefeitura de Cachoeiro com o importante apoio do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB).

A ex-secretária municipal de Obras da Capital Secreta teve a sua pré-candidatura a prefeita lançada, nesta quarta-feira (5), no Jaguaré Tênis Clube.

“O governador Casagrande é do nosso partido e eu digo, com toda certeza, que a Lorena é a pré-candidata a prefeita do governador em Cachoeiro”, afirma Gavinni.