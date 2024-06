Lorena Vasques lança pré-candidatura à prefeita de Cachoeiro

A secretária de Obras da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, Lorena Vasques (PSB), está confirmada como o nome do governo para a sucessão do prefeito Victor Coelho (PSB) no Poder Executivo municipal.

O lançamento da sua pré-candidatura a prefeita da Capital Secreta será realizado, nesta quarta-feira (5), a partir das 19 horas, no Jaraguá Tênis Clube, na Av. Cristiano Dias Lopes, s/n, – Gilberto Machado.

LEIA TAMBÉM: Nunes Marques vai presidir TSE nas eleições de 2026

Caso seja eleita, Lorena Vasques pode ser a primeira mulher a ser prefeita de Cachoeiro.

Além dela, também disputam a prefeitura da cidade os pré-candidatos Theodorico Ferraço (PP) e Diego Libardi (Republicanos).