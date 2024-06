Lúdico torna a alfabetização mais divertida em escola de Ibitirama

Sendo a alfabetização um processo importante na vida escolar, embora os alunos já estejam familiarizados com diversos materiais escritos, existem formas de tornar esse processo mais prazeroso, sendo uma delas o trabalho voltado para o lúdico.

Não se afirma que o processo de alfabetização somente acontece por meio da ludicidade. O envolvimento com o lúdico enriquece, favorece e pode tornar esse processo mais prazeroso.

Aulas mais interessantes

Sendo assim, como professora há alguns anos, Neuza de Fátima Barbosa Motta, atuando nas turmas de alfabetização, e diante das dificuldades de aprendizagem encontradas, percebeu a necessidade de utilizar algo para complementar o processo, tendo como objetivo o aluno. Todavia, haja vista que alguns possuem necessidades específicas de aprendizagem.

Diante disto, a professora pensou em atividades de alfabetização que tornassem as aulas mais interessantes e divertidas, utilizando o lúdico, trabalhando assim a especificidade do aluno. Ressaltando que os jogos devem possuir uma finalidade dentro do planejamento.

Jogos de alfabetização

São utilizados na turma do 2º ano do Ensino Fundamental da EEEFM Olavo Rodrigues da Costa, em Ibitirama, alguns jogos de alfabetização lúdica. Entre eles estão: pareamento das palavras; pareamento das sílabas; tiras silábicas, tiras de palavras e frases. Além disso, prancha das sílabas simples e complexas; cartões do alfabeto, pareamento com os quatro tipos de letras; jogos envolvendo número de sílabas. Juntamente com gênero e grau dos substantivos; Reta numérica; Prancha para QVL; caça sílabas, dominó das sílabas; bingo das sílabas complexas. Da mesma forma, envelope das letras para formação de palavras; máquina da leitura; Bocão do trava-língua, entre muitos outros.

O diretor da EEEFM Olavo Rodrigues da Costa, Décio Côgo de Aguilar, ressalta que essas ações estão fortalecendo a educação na comunidade.

“O trabalho de alfabetização precisa ser valorizado e potencializado em todas as etapas da educação, de modo especial, no Ensino Fundamental, anos iniciais e nossa escola vem trabalhando com toda consistência nessa ação para o fortalecimento da educação em nossa comunidade”, disse o diretor.