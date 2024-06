Cachoeiro: Museu de Ciência e Tecnologia vai receber visitas escolares

O Museu de Ciência e Tecnologia de Cachoeiro de Itapemirim, reinaugurado no final de 2023, está oficialmente aberto para visitas, prometendo uma experiência enriquecedora para estudantes e visitantes de todas as idades. Localizado na rua Moreira, bairro Coronel Borges, (ao lado do Supermercado Sempre Tem) o museu passou por uma significativa reformulação, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Cachoeiro e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes).

Leia também: Festa de Cachoeiro: solenidades celebrarão história da cidade

Durante as visitas, os mentores, que são alunos do Ifes, atuam no espaço, proporcionando atendimentos e orientações aos visitantes. A iniciativa visa fortalecer e incentivar o agendamento de visitas de grupos escolares ao museu. A primeira visita técnica após a reformulação está agendada para o dia 27 de junho, recebendo alunos do Sesi de Cachoeiro. Serão cerca de 20 alunos pela manhã e 40 à tarde.

Os estudantes têm a oportunidade de participar de aulas práticas que abrangem disciplinas como mecânica, matemática, física e química, além de momentos de recreação e lazer. O objetivo é oferecer uma proposta de aprendizado fora da sala de aula, especialmente para estudantes a partir do 2º ano do Ensino Fundamental, que já possuem um certo nível de compreensão em matemática e ciências. Contudo, o museu é aberto a todos os visitantes interessados, e grupos maiores de 10 pessoas precisam agendar previamente.

O Museu de Ciência e Tecnologia de Cachoeiro de Itapemirim, agora equipado com atrações como elevador humano, antena parabólica, buraco negro, teste de nervos, pilha humana e girotec, é um espaço pronto para receber visitantes e proporcionar uma experiência de aprendizado lúdica e interativa.

O coordenador executivo de Tecnologia, Inovação e Cidades Inteligentes (CTI), Élcio Paes de Sá Neto, destaca o esforço conjunto para a reabertura do museu. “Todos nós sabemos da importância que esse espaço tem e como trabalhamos muito para fazê-lo funcional novamente. A parceria com o Ifes só demonstra como a gestão tem se preocupado em oferecer o melhor para a nossa população. Estamos muito orgulhosos do que conseguimos entregar”, reforçou o coordenador.

“O Museu de Ciências e Tecnologia faz parte do ramal de inovação e temos certeza de que as escolas de Cachoeiro saberão usufruir desse espaço, que pode ser o pontapé inicial para futuros jovens cientistas, pessoas que vão inovar, com ideias e projetos que tornarão a nossa vida mais tecnológica e prática”, afirma o prefeito Victor Coelho.

Agende sua visita

As visitas ao Museu de Ciência e Tecnologia podem ser agendadas pelo site da Prefeitura de Cachoeiro, clicando aqui!

As visitas são realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, com intervalo de almoço entre 11h e 13h.