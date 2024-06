Luto: Iúna se despede da professora Maria Lucia Faria

Morreu na noite desta quinta-feira (20), aos 64 anos, Maria Lucia Faria, filha do saudoso João Aleixo e de Dona Margarida. Casada com Renato Alves Tristão, teve quatro filhos: o produtor rural Lucio Faria Alves, o médico cirurgião Remir Faria Alves, a pediatra Katia Faria Tristão e a enfermeira Renata Faria Alves.

Maria Lucia Faria foi professora e sempre ativa na igreja, atuando como ministra da Palavra e da Eucaristia. A professora residia na localidade rural de Cruz Coberta, divisa do município de Iúna e Muniz Freire, na região Caparaó.

Segundo informações de familiares, a morte foi decorrência de complicações de um câncer. Ela estava internada em um hospital da grande Vitória, tratando da doença, mas infelizmente o quadro se agravou.

O sepultamento de Maria Lucia Faria acontece nesta sexta-feira (21), a partir das 16h, no Cemitério Campo da Colina, em Iúna.

