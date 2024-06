Luto! Morre Jorge Jesus cachoeirense

Morreu na tarde desta quinta-feira (20), aos 64 anos, Jorge Moraes de Freiras, mais conhecido como “Jorge Jesus Sósia”, ou Jorge Jesus Cachoeirense. Segundo informações de familiares, a morte foi decorrência de complicações de uma pneumonia. Ele estava internado há alguns dias, tratando da doença, mas infelizmente o quadro se agravou.

Jorge era ambulante e trabalhava na região do Guandu, no Centro de Cachoeiro. Carismático e sempre bem-humorado, ele ficou muito conhecido na cidade por conta de sua semelhança com o ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus. Há alguns anos começou a ser abordado por algumas pessoas para tirar fotos. Jorge, que também era flamenguista, sempre postava fotos com os “fãs” e até dava autógrafos.

Foto: Reprodução redes sociais

Em novembro do ano passado, ele virou notícia ao “fritar” um ovo na calçada, com o calor do sol de Cachoeiro.

O velório de Jorge Moraes acontece nesta sexta-feira (21), a partir das 14h30 no Cemitério Vertical Memorial do Rio de Janeiro, sua cidade natal.