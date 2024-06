Mais um incêndio: fogo se aproxima de casas em Guaçuí

Na tarde deste sábado (29) uma moradora da região central de Guaçuí enviou um vídeo de um incêndio próximo a sua casa. O fogo estava tomando a vegetação, na parte de trás da residência, e ela acionou o Corpo de Bombeiros.

Leia também: Últimas horas para comprar ingressos do FIG no 2º lote

Ainda de acordo com a moradora, o Corpo de Bombeiros estava no local, mas estava avaliando um meio para chegar até o ponto do incêndio.

Também entramos em contato com a PM para saber se foram acionados, já que a moradora acredita que o incêndio seja criminoso, mas não obtivemos retorno.