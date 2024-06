Mega-Sena: aposta do ES fatura prêmio

O bolão de dez cotas, da mega-sena, com nove dezenas por cartão, foi feito na Loterias Princesa dos Campos II, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná.

As dezenas foram sorteadas na noite desse sábado (8), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os ganhadores do bolão vão dividir o prêmio de R$ 114.104.458,30. Veja os números: 21 – 27 – 35 – 48 – 59 – 60.

Ganhador no ES

A quina teve 137 apostas ganhadoras, cada uma vai pagar R$ 49.467,16. Inclusive, um apostador é de Vila Velha, na grande Vitória.

Já a quadra registrou 7.811 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 1.239,46.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (11) e o prêmio para o concurso 2.735 está estimado em R$ 35 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Fonte: Caixa Econômica Federal