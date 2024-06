Mimoso do Sul: vereadores são atingidos por vigas em construção de ponte

Dois vereadores ficaram feridos após serem atingidos por uma viga de madeira durante a construção de uma ponte, na comunidade de São Bento, em Mimoso do Sul, nesta quarta-feira (5).

De acordo com o presidente da Câmara Municipal, vereador Alcimar Peruzini (Republicanos), os colegas da Casa Legislativa Renato Cabral e Cristiano Valpassos estavam no local fiscalizando as obras quando uma viga de madeira que estava sendo içada por uma máquina se soltou e atingiu eles.

Leia também: Acidente aéreo que matou cachoeirenses tem decisão judicial polêmica

Um dos vereadores teve uma fratura no punho e o outro escoriações leves. Ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Apesar do susto, as vítimas passam bem.