Morador fica ferido após explosão por vazamento de gás em prédio no ES

Um homem ficou ferido após uma explosão dentro de um prédio localizado no centro de Vitória, na noite da última quinta-feira (20).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, uma equipe foi acionada para ocorrência de explosão com vítima, no centro da capital. Chegando ao local, a guarnição se deparou com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava realizando os trabalhos, pois havia uma vítima no prédio.

Os militares entraram no prédio, usando equipamentos de proteção, e no quinto andar encontraram um rapaz em pé, conversando. Ele estava com queimaduras de segundo grau generalizadas pelo corpo, e dizia que sentia fortes dores e apresentava dificuldade para respirar.

Segundo o CBMES, havia muito calor e brasas no colchão, e os bombeiros usaram o sistema do prédio para fazer o resfriamento. Os militares constataram que todo o apartamento de dois cômodos foi afetado pelo forte deslocamento de ar provocado pela explosão. Aliás, a botija de gás já tinha sido retirada do apartamento e estava com a mangueira cortada.

Contudo, a Defesa Civil Municipal foi acionada para avaliação estrutural da edificação. Um irmão da vítima compareceu ao local e foi orientado a não modificar nada no apartamento, para que o imóvel seja periciado.