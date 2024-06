Morre vítima de acidente de moto com vaca em rodovia de Cachoeiro

Morreu nesta terça-feira (25), o motociclista que se envolveu em um acidente de moto com uma vaca na Rodovia ES-482, na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo um jornal online capixaba, Francisco Polonini, de 44 anos, era motorista de caminhão. Morador de Rio Novo do Sul, ele deixa duas filhas, de 12 e 8 anos. Além disso, as duas crianças perderam a mãe em um acidente de moto há dois anos.

Acidente em Cachoeiro

De acordo com informações da Polícia Militar, Francisco contou que conduzia sua moto, de cor vermelha, no sentido Soturno x fábrica de cimento, quando acabou atingido uma vaca que estava na pista na madrugada do último dia 18. Com o impacto da batida, Francisco caiu na faixa contrária da via.

No dia, a Polícia Militar esteve no local, mas não localizou a vaca que teria sido atingida pelo motociclista. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira (25).

Segundo o Samu, ele sofreu fratura no braço e ossos da face. A vítima não conseguiu precisar muitos detalhes do acidente, pois estava debilitada por conta do choque.