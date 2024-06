Preso suspeito de roubar e restringir liberdade de vítima em Muniz Freire

Um homem de 35 anos, foi preso suspeito de roubo e restrição de liberdade da vítima. A prisão dele foi realizada no bairro Piaçu, em Muniz Freire, na última terça-feira (11).

De acordo a Polícia Civil, a ação contou com a participação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.

Contudo, após levantamentos da equipe de inteligência, o homem foi localizado transitando em uma rua do bairro Piaçu, em Muniz Freire, onde foi capturado. Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Muniz Freire, delegado Hélio Flávio Martins, contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de roubo com restrição de liberdade da vítima.

Após os procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.