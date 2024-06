Motorista é detido com arma em posto de combustível em Cachoeiro

Um motorista foi detido portando uma arma de fogo em um posto de combustível no bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim, na madrugada desta quinta-feira.

De acordo com a Polícia Militar, militares receberam informações do Copom de que havia um homem em um veículo portando uma arma de fogo, em um posto de combustível, no bairro Caiçara.

No entanto, uma equipe foi ao local e encontrou o suspeito dentro de um veículo Kia Picanto, de cor branco. Neste momento, os policiais pediram para que o motorista saisse do veículo, foi quando encontraram uma bolsa com uma pistola G 17 carregada com nove munições intactas.

Leia também: Padrasto suspeito de estuprar enteada no ES é preso na Bahia

O motorista e os materiais apreendidos foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para ciência da autoridade de plantão.