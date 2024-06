Padrasto suspeito de estuprar enteada no ES é preso na Bahia

Um homem de 37 anos, foi preso suspeito de estuprar a própria enteada no Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele foi preso no município de Itabela, na Bahia, na última terça-feira (11).

O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e com o apoio da Subsecretaria de Inteligência (SEI) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

De acordo com as investigações, o homem manteve relação sexual com a enteada dos 11 aos 16 anos, fato que só foi descoberto pela genitora neste ano, quando, após se separar do homem, ele passou a perseguir a adolescente.

“Em áudios, o investigado confessa os abusos, alegando que mantinha um relacionamento com a enteada. Ressalta-se o fato de que os abusos eram ouvidos pela filha do casal, que era deixada pelo investigado em outro quarto da residência com um celular, enquanto ele praticava os crimes”, explica a titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), delegada Thais Cruz.

Após o cumprimento do mandado, o preso foi encaminhado ao sistema prisional baiano, onde aguardará à disposição da Justiça, podendo ser recambiado para o Espírito Santo.