Motorista perde controle de caminhão e tomba em Cachoeiro

Um caminhão carregado de placas de granito, perdeu o controle e acabou tombando na BR 482, na localidade de Duas Barras, em Cachoeiro.

O acidente ocorreu na tarde deste domingo (9). Segundo populares que passaram pelo local, não houve vítima. O motorista foi socorrido e passa bem. Com o acidente, o tráfego de veículos ficou lento em ambos os sentidos da via.

Matéria em atualização. Assim que obtivermos mais informações, a matéria será atualizada.

