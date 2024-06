Motorista será indiciada pela morte de motoboy na Terceira Ponte

A motorista do carro que arremessou o motoboy Glênio Alves, durante um acidente na Terceira Ponte, será indiciada por homicídio culposo.

Segundo informações de um jornal online capixaba, o delegado titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, Maurício Rochas, informou que a motorista foi imprudente. “Para não colidir na traseira do veículo, que vinha à frente, ela mudou de pista, o que é uma manobra imprudente. Aliás, ela deveria ter mantido margem de segurança”, explicou.

Além disso, Maurício afirmou que quem se envolve em um acidente, e provoca a morte de outro condutor, responde pelo artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Nesta terça-feira (18), a família do motoboy Glênio Alves confirmou sua morte cerebral. Aliás, Ele estava internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, mas não resistiu aos ferimentos.

Glênio caiu de uma altura de cerca de 10 metros, após ser fechado por um carro na pista exclusiva para motos, ônibus e carros na Terceira Ponte. No entanto, ele teve fraturas na cabeça, tórax, pulmão, bacia e outras escoriações pelo corpo.

Aliás, na última terça-feira (18), um grupo de motoboys se concentraram em um trecho da terceira Ponte, pedindo justiça pela morte de Glênio Alves, vítima de mais um acidente de trânsito.

No protesto, que começou às 9h, motoboys e motociclistas realizaram buzinaço e soltaram balões brancos em homenagem ao colega Glênio.

