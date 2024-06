Reunião visa implementar ações para reduzir acidentes na BR-262

O Superintendente Executivo da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, Inspetor Joceir Nunes, se reuniu na tarde desta segunda-feira (17), com o Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no estado do Espírito Santo, Sr. Romeu Scheibe Neto, para tratativas relacionadas a prevenção de acidentes no trecho da BR-262, que corta o Espírito Santo.

A reunião ocorreu no prédio da PRF no centro de Vitória, onde discutiram sobre as intervenções necessárias na BR-262. Que assim, aumentem a segurança viária e garantam a redução de acidentes.

Representando o DNIT, estiveram presentes o Superintendente, Sr. Romeu Scheibe; Sr. Humberto Vasconcellos, Coordenador de Engenharia; Sr. Bruno Barbiero, Engenheiro, e Leandro Franchini, Oper. Rodoviárias.

Além do Superintendente Executivo, Joceir Nunes participaram da reunião e Superintendente Executivo Substituto, Igor Moreira; Chefe da Delegacia de Viana, Marcel Haase; Chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização, Breno Carvalho; Chefe do Núcleo de Segurança Viária, Israel Rocha.

A reunião fortalece a parceria entre PRF/ES e DNIT/ES, imprescindível para garantir a segurança das rodovias federais do Espírito Santo.