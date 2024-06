MPES abre inscrições para seleção de estágio de pós-graduação; confira

‌Estão abertas, até o dia 30 de junho de 2024, as inscrições para o XXIV Processo de Seleção de Estagiários de Pós-Graduação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), aberto pelo Edital SPGA n.º 57, de 13 de junho de 2024. Há oportunidades para todas as Promotorias de Justiça do Estado, na Região Metropolitana e em cidades do interior, para estudantes de diferentes cursos.

‌Podem participar da seleção pós-graduandos em Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo), Comunicação Social (Publicidade), Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil e os graduados em Engenharia Química que estejam cursando pós-graduação nessa área ou na área ambiental.

Leia Também: Sine de Cachoeiro oferta 77 vagas de emprego nesta terça (18); confira

‌A carga horária do estágio é de seis horas diárias, totalizando trinta horas semanais, e o valor da bolsa de complementação educacional é de R$ 1.800,00, além de R$ 250,00 para auxílio-transporte.

‌O processo seletivo será por meio de uma etapa eliminatória e classificatória composta de prova objetiva e/ou discursiva, a ser realizada presencialmente, e avaliação de títulos de caráter classificatória. A prova será aplicada no dia 17 de julho de 2024, das 14h às 16h30, em local a ser divulgado.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas pelo formulário eletrônico: Clique Aqui

Fonte: Ministério Público do Estado do Espírito Santo