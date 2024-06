Nove crianças e adolescentes são baleados em ataque a tiros

Uma noite de terror foi registrada, nesta sexta-feira (21), em Fortaleza, no Ceará.

De acordo com informações do portal G1, nove crianças e adolescentes foram atingidos por diversos disparos de arma de fogo na Areninha do Jardim Violeta, no bairro Barroso.

Leia também: Estágio! Programa oferta 34 vagas para operações em companhia

As vítimas têm idades entre 8 e 16 anos. O ataque a tiros ocorreu em um campo de futebol.

As vítimas foram socorridas para o Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF).

Populares relataram que as pessoas foram surpreendidas por dois veículos que chegaram ao local. Os suspeitos já chegaram atirando contra as vítimas, que estavam em uma arquibancada. Uma criança de 10 anos e uma mulher, de 48 anos, vieram a óbito no local.

Duas pessoas foram presas. O governador do Ceará, Elmano de Freitas, divulgou um vídeo e afirmou que vai reforçar a segurança.