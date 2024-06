Novo vírus coloca em risco plantações de girassol, alface e chicória

Pela primeira vez no Brasil, cientistas encontraram o Bidens mottle virus (BiMoV), transmitido por pulgões e que pode afetar o desenvolvimento de plantas, na cidade de Santa Bárbara do Oeste (interior de São Paulo). Os pesquisadores enfatizam a necessidade de identificar o vírus em outras regiões do Brasil, para verificar danos em cultivos de importância econômica onde já foi verificada a transmissão, como alface, chicória e girassol. O estudo foi feito pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da USP, em Piracicaba, e pela Unesp, em Botucatu.

