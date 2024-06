Operação Armageddon: suspeito de tráfico é preso em Muniz Freire

Um homem, de 29 anos, foi preso suspeito de tráfico de drogas, no município de Muniz Freire. A prisão ocorreu na ES 181, no distrito de Piaçu, Muniz Freire, na última quarta-feira (5).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito era integrante de uma organização criminosa armada que foi desmantelada na ‘Operação Armageddon’, deflagrada em outubro do ano passado. Segundo o delegado Hélio Flávio Martins, titular da DP de Muniz Freire, o indivíduo já foi indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa. Após diligências da equipe, o suspeito resolveu se entregar à polícia, mediado pela advogada.

“Trata-se de uma prisão importante, pois retira de circulação mais um dos traficantes investigados na operação. O suspeito era um dos responsáveis pelo recebimento de porções brutas, preparo, fracionamento da droga, comércio, recebimento e prestação de contas”, disse o delegado Hélio Flávio Martins.

Segundo o delegado, o detido também era responsável por afugentar eventuais concorrentes no comércio ilícito de drogas, mediante ameaça armada e execução de homicídios.

“A punição dos crimes de tráfico reduz os índices de homicídios a ele correlatos, impedindo de igual modo a difusão de drogas na cidade do interior, e todos os efeitos deletérios decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes”, disse.

O suspeito foi encaminhado à 8ª Delegacia Regional de Ibatiba, para os procedimentos legais. Posteriormente, foi encaminhado ao presidio. Trata-se da segunda prisão preventiva executada em desdobramento da ‘Operação Armageddon’. No dia 29 de maio, a equipe havia realizado a prisão de um traficante da região.

