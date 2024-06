Oportunidade! HIFA de Cachoeiro está com vaga de emprego aberta

O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA), está com vaga na área de Departamento Pessoal para o cargo de Analista de Controle de Jornada.

Leia também: Hospital Evangélico abre diversas vagas de emprego em Cachoeiro, confira

A oportunidade é para a sede administrativa do hospital em Cachoeiro de Itapemirim. Os interessados podem enviar seus currículos para recrutamento@hifaci.org.br.

Requisitos necessários:

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.