Oportunidade! Senac oferece cursos gratuitos de capacitação profissional

Com o objetivo de promover a capacitação e o desenvolvimento profissional, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), está com uma série de cursos gratuitos abertos em diversas áreas.

Aliás, a iniciativa visa oferecer oportunidades de aprendizado e aperfeiçoamento para a comunidade, preparando os participantes para os desafios do mercado de trabalho atual.

Sendo assim, cada curso foi cuidadosamente elaborado por especialistas na área para garantir um conteúdo relevante e atualizado, proporcionando aos participantes habilidades práticas e conhecimento.

“A educação é a chave para o sucesso e o desenvolvimento contínuo. Nossa missão é proporcionar acesso a conhecimentos de alta qualidade para todos, independentemente da sua situação financeira. Portanto, com esses cursos gratuitos, esperamos capacitar indivíduos e fortalecer a comunidade como um todo,” afirmou Luiz Claudio Alves, supervisor Pedagógico do Senac.

Para se inscrever nos cursos gratuitos, os interessados devem acessar o site https://www.es.senac.br/ ou se dirigir até a unidade na avenida Jones dos Santos Neves 253, Santo Antônio.

No entanto, as vagas são limitadas, então é recomendável que os interessados se inscrevam o quanto antes para garantir sua participação.

Para mais informações, entre em contato no telefone (28) 3526-9350 ou por e-mail: cachoeiro@es.senac.br

O Senac é uma instituição que tem como missão educar para o trabalho, de forma inovadora e inclusiva, em atividades do Comércio de Bens, serviços e turismo.

Portanto, também tem como visão transformar vidas e fortalecer o Setor de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E, por fim, carrega valores, como ética e transparência; Diversidade; Inovação; Sustentabilidade e Transformação Social.

