Oportunidade! Vaga de emprego para vendedor interno em Cachoeiro

A Multi Office, empresa de móveis para escritório, está com uma vaga de emprego em aberto para vendedor interno em Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Katata’s Gourmet está com 12 vagas de emprego em diversas áreas; veja

A loja da Multi Office fica localizada na Avenida Aristides Campos, N° 461.

Descrição e Responsabilidades

Requisitos

Clique aqui para cadastrar seu currículo.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.