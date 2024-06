Katata’s Gourmet está com 12 vagas de emprego em diversas áreas; veja

Está precisando de emprego? O restaurante Katata’s Gourmet, localizado na Avenida Beiro-Rio, em Cachoeiro de Itapemirim, está contratando, com vagas de emprego em diversas áreas.

Através de seu Instagram oficial, o Katata’s Gourmet divulgou uma lista de vagas de emprego disponíveis no restaurante. Dedicação, excelência e crescimento profissional são os requisitos exigidos para as vagas.

Confira as vagas:

Para se candidatar, clique aqui!

