Patrícia Ellen, fundadora do AYA, estará no Sustentabilidade Brasil

Próximo do maior evento nacional de sustentabilidade do ano, o Sustentabilidade Brasil acaba de anunciar mais um convidado de altíssimo nível técnico em sua programação. Patricia Ellen, além de ex-Secretária de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia do estado de São Paulo é Cofundadora da AYA Earth Partners, junto com Alexandre Allard, com o objetivo de apostar no potencial brasileiro no setor e no crescente mercado de redução da pegada de carbono.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NO SUSTENTABILIDADE BRASIL