PDT e Rede se unem ao PT contra Peter nas eleições em Mimoso do Sul

O PT terá pré-candidato a prefeito nas eleições em Mimoso do Sul. O nome oficializado é o do advogado Demerval (Vaval), que confirmou a sua participação no pleito após dois importantes partidos fecharem com o grupo.

Agora, além do PV e PC do B, que já fazem parte da Federação Brasil da Esperança, o PT conta com o apoio do PDT e Rede.

A ideia é fazer frente ao atual prefeito e pré-candidato a reeleição Peter Costa (Republicanos). Até o momento, ele não tinha adversário para as eleições em Mimoso do Sul.

Para tentar desbancar Peter, o pré-candidato petista tem buscado apoio de lideranças estratégicas e vereadores na Câmara Municipal, onde o prefeito tem maioria absoluta.

De acordo com Demerval, há conversas avançadas, por exemplo, com representantes de outros partidos como o União Brasil.

Porém, em dezembro de 2023, uma pesquisa do Instituto Solução, em parceria com o AQUINOTÍCIAS.COM, apontou a intenção de voto dos eleitores de Mimoso do Sul para as eleições municipais de 2024.

Na época, Peter Costa liderava com 54,4% das intenções de voto.

Em seguida, aparecia Cassiano Mendes, com 7,1%; Vaval, com 6,7%; Airton Coimbra, com 6,4%; Jiló (Angelo), com 5,7%, e Nem Sarte, com 1,4%.