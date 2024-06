Pesquisa brasileira usa larvas de mosca em pães e salsichas

Pesquisas realizadas no Departamento de Engenharia de Alimentos (ZEA) da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA) da USP produziram e analisaram alimentos feitos com farinha obtida a partir de larvas de mosca. O intuito dos trabalhos, segundo os especialistas, é buscar fontes alternativas de proteína que sejam sustentáveis e que possam contribuir no combate à fome.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA CONEXÃO SAFRA