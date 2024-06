Piúma: iniciativa facilita denúncia de violência contra crianças

O combate a violência contra crianças e adolescentes em Piúma pode ter mais um aliado caso o Poder Executivo municipal sancione o Projeto de Lei, de autoria do vereador Wallace Campi (PP).

A proposta, aprovada pela Câmara Municipal, obriga órgãos e locais públicos de grande circulação a afixarem cartazes com o QR Code para facilitar o acesso ao aplicativo Infância Segura, que tem por objetivo facilitar denuncias de violência contra crianças e adolescentes.

LEIA TAMBÉM: Vagas em aulas gratuitas de judô para crianças e adolescentes

O desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, idealizador do aplicativo desenvolvido pelo TJES, Raphael A. Câmara, destacou a importância da tecnologia.

De acordo com ele, no Brasil ocorrem 80 estupros por dia. Ele ainda lembrou do “Caso Araceli”, um crime cercado de mistérios, ocorrido há mais de 50 anos no Espírito Santo.

Conforme o livro citado pelo desembargador, do autor Felipe Quintino, a menina de oito anos, Araceli, foi vítima de abuso sexual. O suposto criminoso deixou seu corpo atrás do Hospital Infantil em Vitória com marcas da violência sofrida.

O aplicativo Infância Segura reúne canais de contato para denúncias de violência contra crianças e adolescentes.

Os telefones e e-mails dos órgãos competentes são direcionados pelo próprio programa. Além disso, conta com um espaço para cartilhas, esclarecimentos e informações públicas, que condensa todo o sistema de rede de proteção.

Todas as informações também estão disponíveis em: https://infanciasegura.com.br/.